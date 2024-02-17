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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Ливерпуль
Брентфорд - Ливерпуль: обзор матча 17 февраля 2024
Брентфорд
17.02.2024, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
75'
А. Тони
35'
Д. Нуньес
55'
А. Мак Аллистер
68'
М. Салах
86'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Ливерпуль
86'
ГОЛ! 1:4!
К. Гакпо
Пас отдал
Л. Диас
Замена
С. Годдос
️️️️
С. Регилон
85'
83'
Замена
Д. Гомес
️️️️
К. Брэдли
83'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
А. Мак Аллистер
ГОЛ! 1:3!
А. Тони
75'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
М. Йенсен
74'
Желтая карточка
Ф. Ониика
72'
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
К. Гакпо
67'
Желтая карточка
В. Эндо
Замена
Й. Висса
️️️️
Н. Мопе
63'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
М. Расмуссен
63'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
К. Нергор
63'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
М. Салах
46'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
Желтая карточка
С. Регилон
45'
44'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Жота
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Д. Жота
34'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
3-3-2-2
1
Флеккен
22
Коллинс
20
Айер
15
Ми
3
Регилон
27
Янельт
2
Расмуссен
8
Йенсен
23
Нергор
11
Мопе
17
Тони
4-1-2-2-1
1
Келлехер
12
Брэдли
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
23
Нергор
16
Ониика
16
Ониика
23
Нергор
3
Регилон
7
Годдос
7
Годдос
3
Регилон
11
Мопе
9
Висса
9
Висса
11
Мопе
8
Йенсен
24
Дамсгор
24
Дамсгор
8
Йенсен
2
Расмуссен
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
2
Расмуссен
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
21
Джонс
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Джонс
10
Мак Аллистер
10
Эллиот
10
Эллиот
10
Мак Аллистер
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
20
Жота
10
Салах
10
Салах
20
Жота
Остались в запасе
Брентфорд
Ливерпуль
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Главный тренер
Томас Франк
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Брентфорд - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
4
18
Офсайды
3
2
Количество передач
358
613
Сейвы
4
5
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
2.43
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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