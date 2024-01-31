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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Бернли
Манчестер Сити - Бернли: обзор матча 31 января 2024
Манчестер Сити
31.01.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
16'
Х. Альварес
22'
Х. Альварес
46'
Родри
90+3'
А. Аль-Дахил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Бернли
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
А. Аль-Дахил
Пас отдал
Д. Фофана
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Альварес
87'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Родри
87'
86'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Х. Экдаль
Желтая карточка
Ж. Доку
81'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
77'
76'
Замена
А. Зарури
️️️️
В. Одобер
Желтая карточка
Эдерсон
75'
75'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
Э. Холанд
️️️️
К. Де Брюйне
71'
59'
Замена
Д. Фофана
️️️️
Л. Фостер
59'
Замена
К. Робертс
️️️️
З. Амдуни
59'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 3:0!
Родри
Пас отдал
Ф. Фоден
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Альварес
Пас отдал
К. Де Брюйне
22'
21'
Желтая карточка
Х. Экдаль
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Пас отдал
М. Нуньес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
(К)
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
16
Родри
27
Нуньес
47
Фоден
26
Де Брюйне
19
Альварес
11
Доку
4-1-2-1-2
1
Траффорд
2
Витиньо
18
Экдаль
2
Аль-Дахил
26
О'Ши
16
Берге
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
28
Одобер
9
Фостер
11
Амдуни
19
Альварес
17
Гомес
17
Гомес
19
Альварес
16
Родри
8
Ковачич
8
Ковачич
16
Родри
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
26
Де Брюйне
9
Холанд
9
Холанд
26
Де Брюйне
11
Амдуни
14
Робертс
14
Робертс
11
Амдуни
18
Экдаль
4
Массенго
4
Массенго
18
Экдаль
7
Гудмундссон
21
Рэмзи
21
Рэмзи
7
Гудмундссон
28
Одобер
21
Зарури
21
Зарури
28
Одобер
9
Фостер
27
Фофана
27
Фофана
9
Фостер
Остались в запасе
Манчестер Сити
Бернли
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Манчестер Сити - Бернли
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
3
13
Офсайды
3
3
Количество передач
777
264
Сейвы
2
1
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.44
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Этихад Стэдиум
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