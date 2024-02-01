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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 01 февраля 2024
Вест Хэм
01.02.2024, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
61'
Д. Уорд-Проус (П)
3'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Борнмут
90'
+7
Желтая карточка
Р. Февр
Замена
М. Корне
️️️️
М. Кудус
90'
+6
90'
+1
Замена
Р. Февр
️️️️
М. Тавернье
83'
Желтая карточка
Л. Кук
78'
Замена
М. Керкез
️️️️
Л. Келли
Желтая карточка
Д. Боуэн
70'
Замена
Д. Ингс
️️️️
К. Филлипс
68'
68'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
А. Семеньо
68'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
А. Скотт
67'
Желтая карточка
Р. Кристи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уорд-Проус
61'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
8
Алекс Скотт
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
4-3-1-2
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
4
Зума
2
Джонсон
27
Филлипс
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Кудус
20
Боуэн
4-1-3-2
33
Нето
5
Сенеси
6
Келли
15
Смит
6
Забарный
10
Кук
10
Кристи
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
19
Соланке
20
Кудус
70
Корне
70
Корне
20
Кудус
27
Филлипс
28
Ингс
28
Ингс
27
Филлипс
6
Келли
6
Керкез
6
Керкез
6
Келли
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
8
Скотт
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Скотт
16
Тавернье
21
Февр
21
Февр
16
Тавернье
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
13
11
Офсайды
1
3
Количество передач
442
479
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.17
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Лондон
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