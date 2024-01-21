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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм: обзор матча 21 января 2024
Шеффилд Юнайтед
21.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
44'
Б. Бреретон
90+13'
О. МакБарни (П)
28'
М. Корне
79'
Д. Уорд-Проус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
ГОЛ с пенальти! 2:2!
О. МакБарни
90'
+13
90'
+12
Замена
Л. Фабиански
️️️️
А. Ареоля
90'
+7
Вторая желтая
В. Цоуфал
90'
+6
Замена
Д. Мубама
️️️️
Д. Ингс
90'
+3
Желтая карточка
В. Цоуфал
Красная карточка
Р. Брюстер
90'
+3
Замена
О. Норвуд
️️️️
В. Соуза
88'
Замена
Р. Норрингтон-Дэвис
️️️️
О. Трасти
80'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
А. Брукс
80'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
75'
70'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Корне
Желтая карточка
А. Брукс
68'
Замена
К. Арчер
️️️️
Б. Бреретон
67'
Замена
О. МакБарни
️️️️
В. Осула
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
44'
42'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Г. Хамер
38'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Корне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
(К)
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-2-3-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Трасти
2
Богль
5
Соуза
38
Хамер
22
Бреретон
24
Макэйти
11
Брукс
10
Осула
4-1-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
15
Мавропанос
33
Эмерсон
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
8
Форнальс
70
Корне
28
Ингс
6
Трасти
30
Норрингтон-Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
6
Трасти
5
Соуза
10
Норвуд
10
Норвуд
5
Соуза
10
Осула
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Осула
22
Бреретон
9
Арчер
9
Арчер
22
Бреретон
11
Брукс
10
Брюстер
10
Брюстер
11
Брукс
23
Ареоля
22
Фабиански
22
Фабиански
23
Ареоля
70
Корне
2
Джонсон
2
Джонсон
70
Корне
28
Ингс
28
Мубама
28
Мубама
28
Ингс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
30
Жордан Амисса
ВР
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Крис Уайлдер
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
30
Jili Buyabu
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Остались в запасе
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
61
Льюис Орфорд
ЦП
9
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
3
1
1
2
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
10
Офсайды
1
2
Количество передач
488
362
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.23
2.27
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Солсбери
(Ланкашир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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