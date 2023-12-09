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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Вулверхэмптон - Ноттингем Форест: обзор матча 09 декабря 2023
Вулверхэмптон
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
32'
М. Кунья
14'
Г. Тоффоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Кунья
90'
+1
84'
Замена
К. Вуд
️️️️
Э. Эланга
78'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Мурильо
Замена
М. Доэрти
️️️️
У. Буэно
69'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Сарабия
69'
63'
Замена
Данило
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Лемина
61'
32'
Желтая карточка
Ш. Куяте
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
П. Сарабия
32'
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тоффоло
Пас отдал
Н. Уильямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
3
Буэно
99
Лемина
27
Семеду
35
Гомес
7
Сарабия
7
Хванг
10
Кунья
3-4-2-1
30
Тернер
19
Ниахате
5
Мурильо
30
Боли
3
Уильямс
23
Мангала
8
Куяте
15
Тоффоло
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
19
Эланга
3
Буэно
2
Доэрти
2
Доэрти
3
Буэно
99
Лемина
12
Траоре
12
Траоре
99
Лемина
7
Сарабия
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Сарабия
10
Кунья
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Кунья
5
Мурильо
18
Фелипе
18
Фелипе
5
Мурильо
8
Куяте
8
Данило
8
Данило
8
Куяте
19
Эланга
9
Вуд
9
Вуд
19
Эланга
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
23
Таванда Чирева
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
34
Ола Эйна
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Вулверхэмптон - Ноттингем Форест
1
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
0
Нарушения
1
4
Офсайды
1
0
Количество передач
389
145
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
62
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.72
0.15
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
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