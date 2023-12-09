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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 09 декабря 2023
Брайтон
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
77'
С. Адингра
45'
В. Одобер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Бернли
86'
Желтая карточка
Н. Редмонд
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
Л. Данк
85'
82'
Замена
Х. Экдаль
️️️️
З. Амдуни
79'
Замена
К. Робертс
️️️️
А. Рэмзи
78'
Замена
М. Трезор
️️️️
В. Одобер
78'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ! 1:1!
С. Адингра
Пас отдал
П. Гросс
77'
72'
Желтая карточка
В. Одобер
66'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Замена
Игор
️️️️
К. Балеба
59'
Замена
Д. Хиншелвуд
️️️️
Д. Милнер
59'
58'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Дауд
46'
Замена
К. Митома
️️️️
А. Лаллана
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Одобер
Пас отдал
Д. Родригес
14'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
31
Майк Трезор
АП
21
Аарон Рэмзи
АП
2-4-2-2
1
Вербрюгген
5
Данк
6
ван Хеке
20
Милнер
13
Гросс
81
Дауд
20
Балеба
7
Адингра
10
Лаллана
11
Фергюсон
9
Педро
4-1-2-1-2
1
Траффорд
2
Витиньо
26
О'Ши
5
Байер
18
Тэйлор
16
Берге
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
28
Одобер
11
Амдуни
16
Родригес
20
Балеба
44
Игор
44
Игор
20
Балеба
20
Милнер
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
20
Милнер
81
Дауд
6
Гилмор
6
Гилмор
81
Дауд
5
Данк
10
Буонанотте
10
Буонанотте
5
Данк
10
Лаллана
22
Митома
22
Митома
10
Лаллана
11
Амдуни
18
Экдаль
18
Экдаль
11
Амдуни
Рэмзи
14
Робертс
14
Робертс
Рэмзи
28
Одобер
31
Трезор
31
Трезор
28
Одобер
7
Гудмундссон
21
Рэмзи
21
Рэмзи
7
Гудмундссон
16
Родригес
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Родригес
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Брайтон - Бернли
4
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
2
1
Нарушения
1
3
Офсайды
2
0
Количество передач
350
172
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.23
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Фалмер
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