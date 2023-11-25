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Бернли - Вест Хэм

25.11.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 13 тур Бернли - Вест Хэм
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
33 тур
17 апреля, воскресенье 16:15 Вест Хэм 1:1 Бернли
16 тур
12 декабря, воскресенье 17:00 Бернли 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
3 мая, понедельник 22:15 Бернли 1:2 Вест Хэм
19 тур
16 января, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
34 тур
8 июля, среда 20:00 Вест Хэм 0:1 Бернли
12 тур
9 ноября, суббота 18:00 Бернли 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:15 Бернли 2:0 Вест Хэм
11 тур
3 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 4:2 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 18:00 Вест Хэм 0:3 Бернли
8 тур
14 октября, суббота 17:00 Бернли 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Бернли 1:2 Вест Хэм
16 тур
14 декабря, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:0 Бернли
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Бернли 1:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Бернли 0:2 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
39 тур
24 марта, суббота 19:00 Бернли 2:2 Вест Хэм
20 тур
3 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Бернли
Англия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 февраля, понедельник 23:00 Вест Хэм 5:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 18:00 Бернли 2:1 Вест Хэм
14 тур
28 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 5:3 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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