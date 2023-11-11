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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун
Манчестер Юнайтед - Лутон Таун: обзор матча 11 ноября 2023
Манчестер Юнайтед
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Лутон Таун
59'
В. Линделеф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Лутон Таун
90'
+3
Желтая карточка
Т. Локьер
87'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
И. Каборе
86'
Замена
Р. Гилс
️️️️
Ч. Огбене
86'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
М. Накамба
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
79'
Замена
Р. Варан
️️️️
С. Регилон
79'
74'
Желтая карточка
И. Каборе
73'
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Даути
Замена
Антони
️️️️
А. Гарначо
68'
61'
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Таунсенд
ГОЛ! 1:0!
В. Линделеф
59'
Замена
М. Маунт
️️️️
К. Эриксен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Том Локьер
(К)
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Регилон
15
Магуайр
29
Линделеф
2
Далот
8
Мактоминей
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
24
Эриксен
4-1-1-3-1
1
Камински
12
Каборе
4
Ошо
15
Менжи
15
Локьер
6
Накамба
6
Баркли
25
Таунсенд
45
Даути
27
Огбене
9
Моррис
3
Регилон
19
Варан
19
Варан
3
Регилон
24
Эриксен
7
Маунт
7
Маунт
24
Эриксен
17
Гарначо
7
Антони
7
Антони
17
Гарначо
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
27
Огбене
3
Гилс
3
Гилс
27
Огбене
6
Накамба
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Накамба
25
Таунсенд
19
Чон
19
Чон
25
Таунсенд
45
Даути
18
Кларк
18
Кларк
45
Даути
12
Каборе
45
Адебайо
45
Адебайо
12
Каборе
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
1
Алтай Баиндыр
ВР
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
23
Тим Крул
ВР
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
37
Кобби Мэйну
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лутон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
Олд Траффорд
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