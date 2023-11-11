Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Ньюкасл
Борнмут - Ньюкасл: обзор матча 11 ноября 2023
Борнмут
11.11.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
60'
Д. Соланке
73'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Ньюкасл
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
М. Тавернье
90'
+6
90'
+5
Замена
Э. Крафт
️️️️
Д. Уиллок
Желтая карточка
М. Сенеси
86'
85'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Семеньо
81'
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
73'
Замена
Л. Синистерра
️️️️
Д. Клюйверт
68'
Замена
А. Смит
️️️️
М. Ааронс
68'
66'
Замена
Б. Паркинсон
️️️️
Л. Майли
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
60'
Желтая карточка
Л. Кук
57'
46'
Замена
В. Ливраменто
️️️️
Л. Холл
31'
Замена
М. Ритчи
️️️️
М. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
(К)
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
3
Льюис Холл
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
7
Бен Паркинсон
ПВ
19
Амаду Диалло
ЦФ
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
5
Сенеси
6
Келли
3
Ааронс
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
19
Соланке
3-3-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
24
Ласселлс
3
Холл
8
Лонгстафф
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Гордон
67
Майли
3
Ааронс
15
Смит
15
Смит
3
Ааронс
16
Тавернье
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
16
Тавернье
19
Клюйверт
17
Синистерра
17
Синистерра
19
Клюйверт
42
Семеньо
11
Уаттара
11
Уаттара
42
Семеньо
10
Альмирон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Альмирон
28
Уиллок
17
Крафт
17
Крафт
28
Уиллок
3
Холл
2
Ливраменто
2
Ливраменто
3
Холл
67
Майли
7
Паркинсон
7
Паркинсон
67
Майли
Остались в запасе
Борнмут
Ньюкасл
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
29
Марк Гиллеспи
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
19
Амаду Диалло
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Борнмут - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Новости команд
Все
Борнмут
Ньюкасл
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
13:15
1
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
10:46
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
13:15
1
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги Европы
10:46
«Сельта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:30
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+