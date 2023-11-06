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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 06 ноября 2023
Тоттенхэм
06.11.2023, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Челси
6'
Д. Кулушевски
35'
К. Палмер (П)
75'
Н. Джексон
90+4'
Н. Джексон
90+7'
Н. Джексон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Челси
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
Н. Джексон
Пас отдал
К. Палмер
90'
+6
Желтая карточка
Л. Угочукву
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Н. Джексон
Пас отдал
К. Галлахер
90'
+1
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Р. Стерлинг
89'
Желтая карточка
М. Мудрик
85'
Желтая карточка
М. Густо
77'
Замена
М. Густо
️️️️
Р. Джеймс
75'
ГОЛ! 1:2!
Н. Джексон
Пас отдал
Р. Стерлинг
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Д. Кулушевски
61'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Сарр
61'
58'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Э. Фернандес
Вторая желтая
И. Удогие
55'
46'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Л. Колуилл
Желтая карточка
П. Сарр
45'
+10
45'
+10
Желтая карточка
Л. Колуилл
45'
+10
Желтая карточка
Н. Джексон
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Д. Мэддисон
45'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. ван де Вен
45'
Травма
Д. Мэддисон
42'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Палмер
Замена
Э. Дайер
️️️️
Б. Джонсон
34'
Красная карточка
К. Ромеро
32'
Желтая карточка
И. Удогие
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
Пас отдал
П. Сарр
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
28
Ив Биссума
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
7
Сон
4-2-1-2-1
97
Санчес
24
Джеймс
5
Дисаси
3
Силва
6
Колуилл
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
10
Палмер
19
Стерлинг
11
Джексон
22
Джонсон
15
Дайер
15
Дайер
22
Джонсон
37
ван де Вен
22
Эмерсон
22
Эмерсон
37
ван де Вен
29
Сарр
30
Бентанкур
30
Бентанкур
29
Сарр
10
Мэддисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Мэддисон
21
Кулушевски
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
21
Кулушевски
6
Колуилл
17
Кукурелья
17
Кукурелья
6
Колуилл
24
Джеймс
27
Густо
27
Густо
24
Джеймс
19
Стерлинг
18
Угочукву
18
Угочукву
19
Стерлинг
17
Фернандес
27
Мудрик
27
Мудрик
17
Фернандес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
34
Оливер Скипп
ОП
17
Брайан Хиль
ЛВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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