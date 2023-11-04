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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор матча 04 ноября 2023
Шеффилд Юнайтед
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
72'
К. Арчер
90+10'
О. Норвуд (П)
89'
Ж. Беллегард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
О. Норвуд
90'
+10
Замена
Б. Осборн
️️️️
Г. Хамер
90'
Желтая карточка
Г. Хамер
89'
89'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Беллегард
Пас отдал
Х. Хванг
82'
Желтая карточка
Ф. Силва
81'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Тоти
ГОЛ! 1:0!
К. Арчер
Пас отдал
Д. Макэйти
72'
70'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Т. Дойл
61'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
С. Калайджич
58'
Желтая карточка
Т. Дойл
49'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
Д. Макэйти
️️️️
Р. Брюстер
45'
+2
Желтая карточка
Д. Балдок
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
10
Оливер Норвуд
(К)
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
11
Саша Калайджич
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-4-1-2
25
Фодеринхэм
32
Балдок
14
Робинсон
6
Трасти
33
Томас
5
Соуза
38
Хамер
2
Богль
10
Норвуд
9
Арчер
10
Брюстер
3-3-1-3
1
Са
15
Доусон
24
Тоти
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
20
Дойл
10
Кунья
7
Хванг
11
Калайджич
38
Хамер
23
Осборн
23
Осборн
38
Хамер
10
Брюстер
24
Макэйти
24
Макэйти
10
Брюстер
11
Калайджич
27
Беллегард
27
Беллегард
11
Калайджич
20
Дойл
12
Траоре
12
Траоре
20
Дойл
24
Тоти
21
Силва
21
Силва
24
Тоти
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
20
Анис Слимане
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Бремэлл Лейн
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