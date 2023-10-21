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Борнмут - Вулверхэмптон
Борнмут - Вулверхэмптон: обзор матча 21 октября 2023
Борнмут
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
17'
Д. Соланке
47'
М. Кунья
87'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Вулверхэмптон
90'
+2
Желтая карточка
П. Сарабия
89'
Желтая карточка
П. Нету
87'
ГОЛ! 1:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Х. Хванг
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
84'
Замена
М. Сенеси
️️️️
М. Керкез
84'
83'
Желтая карточка
Б. Траоре
82'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Кунья
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
75'
75'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Тоти
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Брукс
57'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
А. Скотт
57'
54'
Желтая карточка
Х. Хванг
Красная карточка
Л. Кук
54'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
П. Нету
46'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
45'
+3
Желтая карточка
М. Килман
Желтая карточка
А. Скотт
45'
+2
42'
Желтая карточка
М. Кунья
Желтая карточка
И. Забарный
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Ф. Биллинг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-2-3-1
33
Нето
6
Керкез
6
Забарный
6
Келли
3
Ааронс
10
Кук
8
Биллинг
16
Тавернье
8
Скотт
7
Брукс
19
Соланке
3-2-2-1-2
1
Са
3
Килман
15
Доусон
24
Тоти
2
Доэрти
21
Айт Нури
35
Гомес
12
Траоре
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
6
Керкез
5
Сенеси
5
Сенеси
6
Керкез
8
Скотт
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
8
Скотт
7
Брукс
10
Кристи
10
Кристи
7
Брукс
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
24
Тоти
7
Сарабия
7
Сарабия
24
Тоти
10
Кунья
11
Калайджич
11
Калайджич
10
Кунья
Остались в запасе
Борнмут
Вулверхэмптон
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Борнмут - Вулверхэмптон
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
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1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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