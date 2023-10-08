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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 08 октября 2023
Вест Хэм
08.10.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
8'
Т. Соучек
89'
М. Кудус
57'
А. Исак
62'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
90'
+3
Замена
М. Таргетт
️️️️
Э. Андерсон
ГОЛ! 2:2!
М. Кудус
Пас отдал
В. Цоуфал
89'
86'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
82'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
79'
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
Замена
М. Кудус
️️️️
Т. Соучек
76'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Антонио
75'
Желтая карточка
Л. Пакета
70'
67'
Желтая карточка
М. Альмирон
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Исак
Пас отдал
К. Триппьер
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Желтая карточка
М. Антонио
35'
17'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
Эмерсон
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Соучек
Пас отдал
Эмерсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
20
Мохаммед Кудус
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
5
Шер
33
Берн
24
Ласселлс
16
Тонали
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
10
Альмирон
5
Андерсон
9
Исак
28
Соучек
20
Кудус
20
Кудус
28
Соучек
18
Антонио
10
Бенрахма
10
Бенрахма
18
Антонио
5
Андерсон
23
Таргетт
23
Таргетт
5
Андерсон
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
94
Джозеф Ананг
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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