Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Вулверхэмптон
Лутон Таун - Вулверхэмптон: обзор матча 23 сентября 2023
Лутон Таун
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
65'
К. Моррис (П)
50'
П. Нету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Вулверхэмптон
90'
+6
Желтая карточка
М. Лемина
90'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Э. Адебайо
️️️️
И. Каборе
85'
84'
Замена
У. Буэно
️️️️
Н. Семеду
Замена
К. Вудроу
️️️️
Д. Браун
72'
Замена
Р. Гилс
️️️️
А. Даути
72'
71'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Кунья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Моррис
65'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
А. Локонга
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
П. Нету
46'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Р. Айт Нури
46'
Замена
Тоти
️️️️
Х. Хванг
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Гомес
39'
Красная карточка
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Камински
32
Бурк
15
Локьер
17
Белл
12
Каборе
6
Накамба
6
Локонга
27
Огбене
45
Даути
18
Браун
9
Моррис
4-1-2-1-2
1
Са
27
Семеду
15
Доусон
3
Килман
21
Айт Нури
99
Лемина
35
Гомес
27
Беллегард
7
Нету
7
Хванг
10
Кунья
45
Даути
3
Гилс
3
Гилс
45
Даути
6
Локонга
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Локонга
12
Каборе
45
Адебайо
45
Адебайо
12
Каборе
18
Браун
12
Вудроу
12
Вудроу
18
Браун
27
Семеду
3
Буэно
3
Буэно
27
Семеду
7
Хванг
24
Тоти
24
Тоти
7
Хванг
21
Айт Нури
2
Доэрти
2
Доэрти
21
Айт Нури
35
Гомес
20
Дойл
20
Дойл
35
Гомес
10
Кунья
12
Траоре
12
Траоре
10
Кунья
Остались в запасе
Лутон Таун
Вулверхэмптон
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
25
Дэниэл Бентли
ВР
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
7
Пабло Сарабия
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Лутон Таун - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Новости команд
Все
Лутон Таун
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+