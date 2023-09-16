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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Лутон Таун
Фулхэм - Лутон Таун: обзор матча 16 сентября 2023
Фулхэм
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лутон Таун
65'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Лутон Таун
Замена
К. Бейсси
️️️️
Виллиан
90'
+1
82'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Р. Бурк
Замена
Б. Рид
️️️️
Х. Уилсон
81'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
81'
75'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
А. Локонга
74'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Т. Чон
74'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
К. Моррис
74'
Замена
А. Даути
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
К. Винисиус
65'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Хименес
62'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Х. Рид
62'
Желтая карточка
И. Диоп
44'
Желтая карточка
Т. Кастань
40'
37'
Желтая карточка
Т. Камински
27'
Желтая карточка
Т. Чон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
8
Тайриз Франсуа
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
21
Кастань
36
Палинья
6
Рид
10
Виллиан
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
3-3-1-1-2
1
Камински
5
Андерсен
15
Локьер
17
Белл
12
Каборе
6
Накамба
32
Бурк
6
Локонга
19
Чон
18
Браун
9
Моррис
10
Виллиан
3
Бейсси
3
Бейсси
10
Виллиан
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
10
Уилсон
14
Рид
14
Рид
10
Уилсон
6
Рид
17
Ивоби
17
Ивоби
6
Рид
9
Хименес
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Хименес
6
Локонга
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Локонга
18
Браун
45
Даути
45
Даути
18
Браун
9
Моррис
27
Огбене
27
Огбене
9
Моррис
32
Бурк
12
Вудроу
12
Вудроу
32
Бурк
19
Чон
45
Адебайо
45
Адебайо
19
Чон
Остались в запасе
Фулхэм
Лутон Таун
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Фулхэм - Лутон Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
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