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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Эвертон: обзор матча 02 сентября 2023
Шеффилд Юнайтед
02.09.2023, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
33'
К. Арчер
45+3'
Д. Пикфорд (АГ)
14'
А. Дукуре
55'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Эвертон
90'
+1
Замена
Б. Годфри
️️️️
Д. Тарковски
Замена
Б. Траоре
️️️️
К. Арчер
75'
75'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Д. Гарнер
73'
Желтая карточка
А. Дукуре
Замена
К. Бешам
️️️️
Д. Иган
68'
Замена
Л. Томас
️️️️
Я. Ларуки
68'
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Данжума
Пас отдал
Н. Паттерсон
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
49'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Пикфорд
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Арчер
Пас отдал
О. МакБарни
33'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Дукуре
9'
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
3-4-1-2
25
Фодеринхэм
76
Ларуки
15
Ахмедходжич
15
Иган
14
Робинсон
38
Хамер
5
Соуза
32
Балдок
10
Норвуд
9
МакБарни
9
Арчер
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
7
Данжума
23
Бету
76
Ларуки
33
Томас
33
Томас
76
Ларуки
15
Иган
6
Бешам
6
Бешам
15
Иган
9
Арчер
9
Траоре
9
Траоре
9
Арчер
6
Тарковски
4
Годфри
4
Годфри
6
Тарковски
37
Гарнер
11
Макнил
11
Макнил
37
Гарнер
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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