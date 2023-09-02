Бернли - Тоттенхэм

|37 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Бернли
|13 тур
|23 февраля, среда
|22:30
|Бернли
|1:0
|Тоттенхэм
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Бернли
|13 тур
|23 февраля, среда
|22:30
|Бернли
|1:0
|Тоттенхэм
|26 тур
|28 февраля, воскресенье
|17:00
|Тоттенхэм
|4:0
|Бернли
|6 тур
|26 октября, понедельник
|23:00
|Бернли
|0:1
|Тоттенхэм
|29 тур
|7 марта, суббота
|20:30
|Бернли
|1:1
|Тоттенхэм
|16 тур
|7 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|5:0
|Бернли
|27 тур
|23 февраля, суббота
|15:30
|Бернли
|2:1
|Тоттенхэм
|17 тур
|15 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|1:0
|Бернли
|19 тур
|23 декабря, суббота
|20:30
|Бернли
|0:3
|Тоттенхэм
|3 тур
|27 августа, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Бернли
|30 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Бернли
|0:2
|Тоттенхэм
|17 тур
|18 декабря, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Бернли
|31 тур
|5 апреля, воскресенье
|15:30
|Бернли
|0:0
|Тоттенхэм
|17 тур
|20 декабря, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Бернли
|38 тур
|9 мая, воскресенье
|19:00
|Бернли
|4:2
|Тоттенхэм
|7 тур
|26 сентября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|5:0
|Бернли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0