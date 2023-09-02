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Бернли - Тоттенхэм

02.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 4 тур Бернли - Тоттенхэм
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
37 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Тоттенхэм 1:0 Бернли
13 тур
23 февраля, среда 22:30 Бернли 1:0 Тоттенхэм
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/8 финала
27 октября, среда 21:45 Бернли 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Тоттенхэм 4:0 Бернли
6 тур
26 октября, понедельник 23:00 Бернли 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 20:30 Бернли 1:1 Тоттенхэм
16 тур
7 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 5:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
23 февраля, суббота 15:30 Бернли 2:1 Тоттенхэм
17 тур
15 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 20:30 Бернли 0:3 Тоттенхэм
3 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 17:00 Бернли 0:2 Тоттенхэм
17 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:1 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
5 апреля, воскресенье 15:30 Бернли 0:0 Тоттенхэм
17 тур
20 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Бернли
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
повторный матч		 14 января, среда 23:00 Тоттенхэм 4:2 Бернли
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
5 января, понедельник 22:45 Бернли 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Бернли 4:2 Тоттенхэм
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Тоттенхэм 5:0 Бернли
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 21 января, среда 22:45 Бернли 3:2 Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/2 финала
первый матч		 6 января, вторник 23:00 Тоттенхэм 4:1 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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