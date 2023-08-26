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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 26 августа 2023
Манчестер Юнайтед
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
17'
К. Эриксен
52'
Каземиро
76'
Б. Фернандеш (П)
2'
Т. Авонийи
4'
В. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Куяте
Желтая карточка
Б. Фернандеш
90'
+6
Желтая карточка
А. Онана
89'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Антони
84'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
82'
81'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Данило
81'
Замена
К. Вуд
️️️️
Т. Авонийи
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Фернандеш
76'
70'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Б. Джонсон
67'
Красная карточка
Д. Уорролл
62'
Желтая карточка
О. Эйна
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Марсьяль
60'
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
58'
57'
Замена
М. Ниахате
️️️️
С. Маккена
ГОЛ! 2:2!
Каземиро
Пас отдал
Б. Фернандеш
52'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Р. Варан
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
44'
Желтая карточка
С. Орье
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Рэшфорд
17'
4'
ГОЛ! 0:2!
В. Боли
2'
ГОЛ! 0:1!
Т. Авонийи
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
16
Даниэл Гор
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
29
Ван-Биссака
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
9
Марсьяль
24
Эриксен
3-3-2-1-1
30
Тернер
6
Уорролл
26
Маккена
30
Боли
34
Эйна
8
Данило
92
Орье
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
14
Авонийи
19
Варан
29
Линделеф
29
Линделеф
19
Варан
7
Антони
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Антони
9
Марсьяль
19
Санчо
19
Санчо
9
Марсьяль
26
Маккена
19
Ниахате
19
Ниахате
26
Маккена
22
Джонсон
8
Куяте
8
Куяте
22
Джонсон
8
Данило
19
Эланга
19
Эланга
8
Данило
14
Авонийи
9
Вуд
9
Вуд
14
Авонийи
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Даниэл Гор
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
34
Этан Хорват
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Даниэл Гор
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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