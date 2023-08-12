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Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 12 августа 2023
Шеффилд Юнайтед
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
50'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Замена
А. Брукс
️️️️
Б. Осборн
87'
Желтая карточка
А. Слимане
86'
Замена
Я. Ларуки
️️️️
М. Лоу
80'
Замена
В. Соуза
️️️️
К. Бешам
80'
Замена
А. Слимане
️️️️
Д. Робинсон
80'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Ж. Айю
Желтая карточка
В. Осула
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Кристал Пэлас
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
38
Феми Серики
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
3-2-2-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Ахмедходжич
15
Иган
14
Робинсон
32
Балдок
23
Осборн
10
Норвуд
9
Траоре
10
Осула
4-1-2-1-2
26
Джонстон
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
3
Митчелл
28
Дукур
8
Лерма
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
29
Эдуард
3
Лоу
76
Ларуки
76
Ларуки
3
Лоу
6
Бешам
5
Соуза
5
Соуза
6
Бешам
14
Робинсон
20
Слимане
20
Слимане
14
Робинсон
23
Осборн
11
Брукс
11
Брукс
23
Осборн
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
38
Феми Серики
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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