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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Сити
Бернли - Манчестер Сити: обзор матча 11 августа 2023
Бернли
11.08.2023, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
4'
Э. Холанд
36'
Э. Холанд
75'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Манчестер Сити
90'
+6
Замена
Д. Макэйти
️️️️
К. Уокер
Красная карточка
А. Зарури
90'
+4
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Л. Фостер
90'
+2
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
С. Берге
90'
+1
80'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
Р. Льюис
80'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Холанд
80'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
Н. Аке
75'
ГОЛ! 0:3!
Родри
Замена
М. Бенсон
️️️️
Л. Байер
74'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
З. Амдуни
63'
Замена
А. Зарури
️️️️
Л. Колеошо
62'
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Холанд
Пас отдал
Х. Альварес
23'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Де Брюйне
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
15
Лука Колеошо
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
3-3-1-1-2
1
Траффорд
26
О'Ши
2
Аль-Дахил
5
Байер
14
Робертс
16
Берге
2
Витиньо
24
Каллен
15
Колеошо
9
Фостер
11
Амдуни
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
28
Аканджи
15
Аке
2
Уокер
16
Родри
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
9
Холанд
16
Берге
8
Браунхилл
8
Браунхилл
16
Берге
15
Колеошо
21
Зарури
21
Зарури
15
Колеошо
9
Фостер
27
Редмонд
27
Редмонд
9
Фостер
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
5
Байер
14
Бенсон
14
Бенсон
5
Байер
9
Холанд
10
Палмер
10
Палмер
9
Холанд
82
Льюис
24
Гвардиол
24
Гвардиол
82
Льюис
15
Аке
14
Ляпорт
14
Ляпорт
15
Аке
26
Де Брюйне
8
Ковачич
8
Ковачич
26
Де Брюйне
2
Уокер
24
Макэйти
24
Макэйти
2
Уокер
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бернли - Манчестер Сити
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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