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Аустрия - Аустрия Л

11.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК , ответный матч Аустрия - Аустрия Л
Первый матч: 1 - 1
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
Финал за место в ЛК
первый матч		 8 июня, четверг 18:00 Аустрия Л 1:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
18 тур
19 февраля, воскресенье 16:30 Аустрия Л 1:0 Аустрия
7 тур
3 сентября, суббота 18:00 Аустрия 2:2 Аустрия Л
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