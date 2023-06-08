Введите ваш ник на сайте

Аустрия Л - Аустрия

08.06.2023, Четверг, 18:00 мск Лустенау, стадион Планет Пьюр Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК , первый матч Аустрия Л - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
18 тур
19 февраля, воскресенье 16:30 Аустрия Л 1:0 Аустрия
7 тур
3 сентября, суббота 18:00 Аустрия 2:2 Аустрия Л
...
  • Читайте нас: 