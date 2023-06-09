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Виборг - Мидтьюлланд

09.06.2023, Пятница, 20:00 мск Виборг, стадион Виборг Стадион Дания. Суперлига, Финал за место в ЛК Виборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
18 тур
20 февраля, понедельник 21:00 Виборг 0:4 Мидтьюлланд
11 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 1:1 Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Мидтьюлланд 3:1 Виборг
3 тур
31 июля, суббота 17:00 Виборг 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Виборг
7 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Виборг 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
8 апреля, пятница 19:00 Виборг 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, суббота 22:00 Мидтьюлланд 2:4 Виборг
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 17:00 Мидтьюлланд 5:2 Виборг
15 тур
8 ноября, пятница 21:30 Виборг 2:3 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Виборг
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