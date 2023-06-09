Виборг - Мидтьюлланд

|18 тур
|20 февраля, понедельник
|21:00
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Виборг
|18 тур
|20 февраля, понедельник
|21:00
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Виборг
|20 тур
|4 марта, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Виборг
|3 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Виборг
|0:2
|Мидтьюлланд
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Виборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Виборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|24 тур
|8 апреля, пятница
|19:00
|Виборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|14 тур
|31 октября, суббота
|22:00
|Мидтьюлланд
|2:4
|Виборг
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Виборг
|28 тур
|21 апреля, понедельник
|17:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Виборг
|15 тур
|8 ноября, пятница
|21:30
|Виборг
|2:3
|Мидтьюлланд
|9 тур
|21 сентября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Виборг