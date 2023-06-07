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Родина - Пари НН
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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
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Расписание матчей
Родина - Пари НН
Родина - Пари НН
07.06.2023, Среда, 18:00 мск
Москва, стадион
академии "Спартак"
Трансляция:
Матч ТВ
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
, первый матч
Родина
-
Пари НН
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