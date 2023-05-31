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Севилья - Рома

31.05.2023, Среда, 22:00 мск Будапешт, стадион Пушкаш Арена Лига Европы, Финал Севилья - Рома
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
2.65
Х
2.95
П2
2.95
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Лига Европы (2019/2020)
1/8 финала
6 августа, четверг 19:55 Севилья 2:0 Рома

12 марта, четверг 22:00 Рома 0:0 Севилья
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