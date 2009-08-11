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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун: обзор матча 11 августа 2009
Милтон Кинс Донс
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
1 : 4
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Суиндон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 11 тур
Милтон Кинс Донс
2 : 1
17.10.2026
Лутон Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
- : -
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Суиндон Таун
0 : 1
10.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
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Милтон Кинс Донс
Суиндон Таун
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