Рейнджерс - Селтик

|31 тур
|8 апреля, суббота
|14:30
|Селтик
|3:2
|Рейнджерс
|20 тур
|2 января, понедельник
|15:30
|Рейнджерс
|2:2
|Селтик
|6 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Селтик
|4:0
|Рейнджерс
|31 тур
|8 апреля, суббота
|14:30
|Селтик
|3:2
|Рейнджерс
|20 тур
|2 января, понедельник
|15:30
|Рейнджерс
|2:2
|Селтик
|6 тур
|3 сентября, суббота
|14:30
|Селтик
|4:0
|Рейнджерс
|32 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|1:2
|Селтик
|22 тур
|2 февраля, среда
|22:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|4 тур
|29 августа, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|1:0
|Селтик
|32 тур
|21 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|22 тур
|2 января, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Селтик
|11 тур
|17 октября, суббота
|14:30
|Селтик
|0:2
|Рейнджерс
|21 тур
|29 декабря, воскресенье
|15:30
|Селтик
|1:2
|Рейнджерс
|4 тур
|1 сентября, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|37 тур
|12 мая, воскресенье
|14:00
|Рейнджерс
|2:0
|Селтик
|31 тур
|31 марта, воскресенье
|14:00
|Селтик
|2:1
|Рейнджерс
|21 тур
|29 декабря, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|1:0
|Селтик
|4 тур
|2 сентября, воскресенье
|14:00
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|30 тур
|11 марта, воскресенье
|15:00
|Рейнджерс
|2:3
|Селтик
|22 тур
|30 декабря, суббота
|15:00
|Селтик
|0:0
|Рейнджерс
|7 тур
|23 сентября, суббота
|14:00
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|15:00
|Селтик
|1:1
|Рейнджерс
|21 тур
|31 декабря, суббота
|15:15
|Рейнджерс
|1:2
|Селтик
|5 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|Селтик
|5:1
|Рейнджерс
|35 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:45
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|31 тур
|25 марта, воскресенье
|16:00
|Рейнджерс
|3:2
|Селтик
|21 тур
|28 декабря, среда
|23:45
|Селтик
|1:0
|Рейнджерс
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|4:2
|Селтик
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Рейнджерс
|0:0
|Селтик
|27 тур
|20 февраля, воскресенье
|15:30
|Селтик
|3:0
|Рейнджерс
|21 тур
|2 января, воскресенье
|15:45
|Рейнджерс
|0:2
|Селтик
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|15:45
|Селтик
|1:3
|Рейнджерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|32
|3
|3
|114:34
|+80
|99
|2.
|Рейнджерс
|38
|29
|5
|4
|93:37
|+56
|92
|3.
|Абердин
|38
|18
|3
|17
|56:60
|-4
|57
|4.
|Хартс
|38
|15
|9
|14
|63:57
|+6
|54
|5.
|Хиберниан
|38
|15
|7
|16
|57:59
|-2
|52
|6.
|Сент-Миррен
|38
|12
|10
|16
|43:61
|-18
|46