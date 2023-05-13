Введите ваш ник на сайте

Рейнджерс - Селтик

13.05.2023, Суббота, 14:30 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-лига, 2 тур Рейнджерс - Селтик
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023)
31 тур
8 апреля, суббота 14:30 Селтик 3:2 Рейнджерс
20 тур
2 января, понедельник 15:30 Рейнджерс 2:2 Селтик
6 тур
3 сентября, суббота 14:30 Селтик 4:0 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), группа A
2 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Селтик 1:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
32 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 Рейнджерс 1:2 Селтик
22 тур
2 февраля, среда 22:45 Селтик 3:0 Рейнджерс
4 тур
29 августа, воскресенье 14:00 Рейнджерс 1:0 Селтик
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), группа A
3 тур
2 мая, воскресенье 14:00 Рейнджерс 4:1 Селтик
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
21 марта, воскресенье 15:00 Селтик 1:1 Рейнджерс
22 тур
2 января, суббота 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
11 тур
17 октября, суббота 14:30 Селтик 0:2 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
29 декабря, воскресенье 15:30 Селтик 1:2 Рейнджерс
4 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Рейнджерс 0:2 Селтик
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 14:00 Рейнджерс 2:0 Селтик
31 тур
31 марта, воскресенье 14:00 Селтик 2:1 Рейнджерс
21 тур
29 декабря, суббота 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
4 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Селтик 1:0 Рейнджерс
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа A
35 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Селтик 5:0 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
30 тур
11 марта, воскресенье 15:00 Рейнджерс 2:3 Селтик
22 тур
30 декабря, суббота 15:00 Селтик 0:0 Рейнджерс
7 тур
23 сентября, суббота 14:00 Рейнджерс 0:2 Селтик
Шотландия. Плей-офф (2016/2017), группа A
1 тур
29 апреля, суббота 14:00 Рейнджерс 1:5 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
28 тур
12 марта, воскресенье 15:00 Селтик 1:1 Рейнджерс
21 тур
31 декабря, суббота 15:15 Рейнджерс 1:2 Селтик
5 тур
10 сентября, суббота 14:00 Селтик 5:1 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 15:45 Селтик 3:0 Рейнджерс
31 тур
25 марта, воскресенье 16:00 Рейнджерс 3:2 Селтик
21 тур
28 декабря, среда 23:45 Селтик 1:0 Рейнджерс
8 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 4:2 Селтик
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
34 тур
24 апреля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 0:0 Селтик
27 тур
20 февраля, воскресенье 15:30 Селтик 3:0 Рейнджерс
21 тур
2 января, воскресенье 15:45 Рейнджерс 0:2 Селтик
9 тур
24 октября, воскресенье 15:45 Селтик 1:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
37 тур
4 мая, вторник 22:45 Селтик 2:1 Рейнджерс
27 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Рейнджерс 1:0 Селтик
19 тур
3 января, воскресенье 15:30 Селтик 1:1 Рейнджерс
7 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Рейнджерс 2:1 Селтик
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 32 3 3 114:34 +80 99
2. Рейнджерс 38 29 5 4 93:37 +56 92
3. Абердин 38 18 3 17 56:60 -4 57
4. Хартс 38 15 9 14 63:57 +6 54
5. Хиберниан 38 15 7 16 57:59 -2 52
6. Сент-Миррен 38 12 10 16 43:61 -18 46
...
  • Читайте нас: 