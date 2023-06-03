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Серкль Брюгге - Вестерло

03.06.2023, Суббота, 21:30 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Бельгия. Про-Лига, 6 тур Серкль Брюгге - Вестерло
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Матч начнется в 21:30 мск
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), группа B
Плей-офф, 2 тур
7 мая, воскресенье 14:30 Вестерло 3:5 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
19 тур
7 января, суббота 20:15 Серкль Брюгге 0:1 Вестерло
1 тур
24 июля, воскресенье 22:00 Вестерло 2:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
24 тур
31 января, суббота 22:00 Вестерло 1:0 Серкль Брюгге
9 тур
27 сентября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 1:2 Вестерло
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 23:00 Серкль Брюгге 3:1 Вестерло
5 тур
27 августа, суббота 22:00 Вестерло 1:3 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:00 Серкль Брюгге 0:1 Вестерло
13 тур
30 октября, суббота 22:00 Вестерло 2:1 Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф II - A, 2 тур
3 апреля, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:0 Вестерло
29 тур
14 марта, воскресенье 22:00 Вестерло 2:1 Серкль Брюгге
14 тур
7 ноября, суббота 22:00 Серкль Брюгге 2:1 Вестерло
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 4 3 1 0 11:4 +7 38
2. Вестерло 4 1 1 2 9:10 -1 30
3. Серкль Брюгге 4 1 2 1 7:9 -2 30
4. Стандард 4 0 2 2 3:7 -4 30
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