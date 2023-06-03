Серкль Брюгге - Вестерло

|Плей-офф, 2 тур
|7 мая, воскресенье
|14:30
|Вестерло
|3:5
|Серкль Брюгге
|Плей-офф, 2 тур
|7 мая, воскресенье
|14:30
|Вестерло
|3:5
|Серкль Брюгге
|19 тур
|7 января, суббота
|20:15
|Серкль Брюгге
|0:1
|Вестерло
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Вестерло
|2:0
|Серкль Брюгге
|24 тур
|31 января, суббота
|22:00
|Вестерло
|1:0
|Серкль Брюгге
|9 тур
|27 сентября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|1:2
|Вестерло
|20 тур
|14 января, суббота
|23:00
|Серкль Брюгге
|3:1
|Вестерло
|5 тур
|27 августа, суббота
|22:00
|Вестерло
|1:3
|Серкль Брюгге
|28 тур
|5 марта, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Вестерло
|13 тур
|30 октября, суббота
|22:00
|Вестерло
|2:1
|Серкль Брюгге
|Плей-офф II - A, 2 тур
|3 апреля, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|2:0
|Вестерло
|29 тур
|14 марта, воскресенье
|22:00
|Вестерло
|2:1
|Серкль Брюгге
|14 тур
|7 ноября, суббота
|22:00
|Серкль Брюгге
|2:1
|Вестерло
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|4
|3
|1
|0
|11:4
|+7
|38
|2.
|Вестерло
|4
|1
|1
|2
|9:10
|-1
|30
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|7:9
|-2
|30
|4.
|Стандард
|4
|0
|2
|2
|3:7
|-4
|30