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Вестерло - Гент

27.05.2023, Суббота, 19:15 мск Вестерло, стадион Хет Кейпе Бельгия. Про-Лига, 5 тур Вестерло - Гент
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Матч начнется в 19:15 мск
П1
3.45
Х
4.1
П2
1.95
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Бельгия. Про-Лига (2022/2023), группа B
Плей-офф, 1 тур
28 апреля, пятница 21:45 Гент 3:1 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
25 тур
11 февраля, суббота 18:00 Вестерло 3:3 Гент
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Гент 2:1 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 22:30 Вестерло 0:0 Гент
4 тур
21 августа, воскресенье 21:00 Гент 4:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
20 ноября, пятница 22:30 Гент 5:0 Вестерло
1 тур
26 июля, воскресенье 15:30 Вестерло 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
7 февраля, суббота 22:00 Гент 4:0 Вестерло
10 тур
3 октября, пятница 22:30 Вестерло 0:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 23:30 Гент 3:1 Вестерло
4 тур
20 августа, суббота 22:00 Вестерло 2:3 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
20 ноября, суббота 22:00 Гент 4:4 Вестерло
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Вестерло 0:1 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
23 января, суббота 22:00 Вестерло 0:0 Гент
8 тур
23 сентября, среда 22:30 Гент 1:2 Вестерло
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 4 3 1 0 11:4 +7 38
2. Вестерло 4 1 1 2 9:10 -1 30
3. Серкль Брюгге 4 1 2 1 7:9 -2 30
4. Стандард 4 0 2 2 3:7 -4 30
...
Матч-центр
16:00
Салернитана
Удинезе
2
2
Идет второй тайм
16:00
Специя
Торино
0
1
Идет второй тайм
16:00
Нафтан
Ислочь
0
0
Идет второй тайм
16:00
Родина-М
Торпедо-2
1
0
Идет второй тайм
16:30
Боруссия Д
Майнц
0
2
Перерыв
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
2
1
Перерыв
16:30
Унион
Вердер
0
0
Перерыв
16:30
Кельн
Бавария
0
1
Перерыв
16:30
Боруссия М
Аугсбург
2
0
Перерыв
16:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
0
1
Перерыв
16:30
Вольфсбург
Герта
1
0
Перерыв
16:30
Бохум
Байер
2
0
Перерыв
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
0
0
Перерыв
16:30
Торпедо М
Оренбург
1
1
Перерыв
17:00
Кубань
Енисей
0
0
Идет первый тайм
17:00
Волга Ул
Родина
0
1
Идет первый тайм
17:00
Волгарь
Краснодар-2
0
0
Идет первый тайм
17:00
Шинник
СКА-Хабаровск
0
0
Идет первый тайм
17:00
Спарта
Виктория П
0
0
Идет первый тайм
17:00
Славия П
Словацко
0
0
Идет первый тайм
17:00
Богемианс 1905
Сигма
0
0
Идет первый тайм
19:00
Краснодар
ЦСКА
00:00
Хатайспор
Галатасарай
0
3
00:00
Фенербахче
Газиантеп
3
0
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