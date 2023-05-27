Вестерло - Гент

|Плей-офф, 1 тур
|28 апреля, пятница
|21:45
|Гент
|3:1
|Вестерло
|25 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Вестерло
|3:3
|Гент
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:1
|Вестерло
|17 тур
|3 декабря, суббота
|22:30
|Вестерло
|0:0
|Гент
|4 тур
|21 августа, воскресенье
|21:00
|Гент
|4:2
|Вестерло
|16 тур
|20 ноября, пятница
|22:30
|Гент
|5:0
|Вестерло
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|15:30
|Вестерло
|1:1
|Гент
|19 тур
|26 декабря, понедельник
|23:30
|Гент
|3:1
|Вестерло
|4 тур
|20 августа, суббота
|22:00
|Вестерло
|2:3
|Гент
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Гент
|4
|3
|1
|0
|11:4
|+7
|38
|2.
|Вестерло
|4
|1
|1
|2
|9:10
|-1
|30
|3.
|Серкль Брюгге
|4
|1
|2
|1
|7:9
|-2
|30
|4.
|Стандард
|4
|0
|2
|2
|3:7
|-4
|30