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Гент - Вестерло

28.04.2023, Пятница, 21:45 мск Гент, стадион Геламко Арена Бельгия. Про-Лига, 1 тур Гент - Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
25 тур
11 февраля, суббота 18:00 Вестерло 3:3 Гент
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Гент 2:1 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 22:30 Вестерло 0:0 Гент
4 тур
21 августа, воскресенье 21:00 Гент 4:2 Вестерло
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
16 тур
20 ноября, пятница 22:30 Гент 5:0 Вестерло
1 тур
26 июля, воскресенье 15:30 Вестерло 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
25 тур
7 февраля, суббота 22:00 Гент 4:0 Вестерло
10 тур
3 октября, пятница 22:30 Вестерло 0:0 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 23:30 Гент 3:1 Вестерло
4 тур
20 августа, суббота 22:00 Вестерло 2:3 Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
20 ноября, суббота 22:00 Гент 4:4 Вестерло
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Вестерло 0:1 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
23 тур
23 января, суббота 22:00 Вестерло 0:0 Гент
8 тур
23 сентября, среда 22:30 Гент 1:2 Вестерло
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гент 4 3 1 0 11:4 +7 38
2. Вестерло 4 1 1 2 9:10 -1 30
3. Серкль Брюгге 4 1 2 1 7:9 -2 30
4. Стандард 4 0 2 2 3:7 -4 30
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