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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хаддерсфилд Таун - Стокпорт Каунти
Хаддерсфилд Таун - Стокпорт Каунти: обзор матча 11 августа 2009
Хаддерсфилд Таун
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
3 : 1
Завершен
Стокпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Стокпорт Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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24.10.2026
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17.10.2026
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Рединг
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Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
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Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
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1 : 1
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Англия. Первая лига, 12 тур
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20.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 11 тур
Стокпорт Каунти
1 : 0
17.10.2026
Бромли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
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