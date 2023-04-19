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Материалы

Краснодар - Крылья Советов

19.04.2023, Среда, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч Премьер Россия. Кубок, 1/2 финала Краснодар - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
11 тур
3 октября, понедельник 19:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
25 тур
17 апреля, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:0 Краснодар
13 тур
30 октября, суббота 19:00 Краснодар 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
15 июля, среда 18:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
9 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 4:2 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2020

16 февраля, воскресенье 13:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
6 апреля, суббота 16:30 Краснодар 1:0 Крылья Советов
8 тур
24 сентября, понедельник 18:30 Крылья Советов 0:3 Краснодар
Россия. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
1 ноября, четверг 18:00 Крылья Советов 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
5 декабря, понедельник 19:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 19:30 Краснодар 3:0 Крылья Советов
14 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 0:4 Краснодар
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Краснодар 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Краснодар
8 тур
14 сентября, суббота 18:00 Краснодар 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 18:30 Краснодар 0:3 Крылья Советов
10 тур
1 октября, понедельник 17:30 Крылья Советов 2:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
43 тур
7 мая, понедельник 19:30 Краснодар 0:2 Крылья Советов
37 тур
31 марта, суббота 18:30 Крылья Советов 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 1:2 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 0:0 Краснодар
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    Рейтинг: +1192

    Argon 19 апреля, 21:46

    Блин. Ну Краснодар как всегда. Вести 2:0, играть в большинстве, а потом два гола за 5 минут пропустить. Сколько ж можно?

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    Рейтинг: +69

    Bomjipidary 19 апреля, 21:05

    Вот это желание у крыльев сыграть в дерби с агроном. Не то что свиноматы

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 19 апреля, 21:04

    Такой коэффициент сыграл бы просто на миллион

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 19 апреля, 21:04

    Вот это пипец

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