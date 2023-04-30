Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Спартак К
Енисей-М - Спартак К: обзор матча 30 апреля 2023
Енисей-М
30.04.2023, воскресенье, 12:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
Спартак К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Енисей-М - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей-М
Спартак К
Стало известно, когда клуб Первой лиги начнет играть на новой домашней арене вместо Химок
24 ноября
1
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
72-летний Тарханов назначен в клуб Первой лиги
15 октября
3
72-летний Тарханов может возглавить клуб Первой лиги
13 октября
Тарханов определил лучшего игрока сборной России
8 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Стало известно, когда клуб Первой лиги начнет играть на новой домашней арене вместо Химок
24 ноября
1
«КАМАЗ» – «Спартак К»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «КАМАЗа» и «Спартака Кострома» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+