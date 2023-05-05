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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сокол - Сахалинец
Сокол - Сахалинец: обзор матча 05 мая 2023
Сокол
05.05.2023, пятница, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сахалинец
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Сокол - Сахалинец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Сахалинец
2 : 1
12.11.2023
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Строгино
1 : 2
05.11.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалинец
3 : 1
29.10.2023
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Рязань
1 : 2
23.10.2023
Сахалинец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сахалинец
0 : 2
15.10.2023
Красное Знамя
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