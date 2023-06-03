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Ольборг - Силькеборг

03.06.2023, Суббота, 15:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 10 тур Ольборг - Силькеборг
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Матч начнется в 15:00 мск
Дания. Суперлига (2022/2023), группа B
4 тур
21 апреля, пятница 20:00 Силькеборг 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
16 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Силькеборг
4 тур
8 августа, понедельник 20:00 Силькеборг 3:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2021/2022), группа A
6 тур
2 мая, понедельник 20:00 Силькеборг 4:2 Ольборг
5 тур
24 апреля, воскресенье 15:00 Ольборг 1:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
19 тур
27 февраля, воскресенье 16:00 Ольборг 1:4 Силькеборг
3 тур
1 августа, воскресенье 15:00 Силькеборг 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:00 Силькеборг 0:2 Ольборг
3 тур
29 июля, понедельник 20:00 Ольборг 3:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
10 февраля, суббота 18:00 Силькеборг 3:2 Ольборг
8 тур
11 сентября, понедельник 20:00 Ольборг 2:1 Силькеборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
6 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Ольборг 0:1 Силькеборг
1 тур
1 апреля, суббота 17:00 Силькеборг 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
26 февраля, воскресенье 15:00 Ольборг 3:0 Силькеборг
11 тур
26 сентября, понедельник 20:00 Силькеборг 5:3 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Ольборг
13 тур
3 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 2:0 Силькеборг
6 тур
31 августа, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
8 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
21 тур
1 марта, пятница 21:30 Силькеборг 3:2 Ольборг
11 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 2:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 3:1 Силькеборг
18 тур
3 декабря, суббота 20:00 Силькеборг 4:2 Ольборг
11 тур
1 октября, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 17:00 Силькеборг 4:3 Ольборг
20 тур
5 марта, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Силькеборг
4 тур
7 августа, суббота 21:05 Ольборг 0:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 16:00 Силькеборг 1:1 Ольборг
22 тур
24 марта, среда 20:00 Ольборг 1:0 Силькеборг
9 тур
19 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Силькеборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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