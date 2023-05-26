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Оденсе - Хорсенс

26.05.2023, Пятница, 20:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 9 тур Оденсе - Хорсенс
Дания. Суперлига (2022/2023), группа B
5 тур
28 апреля, пятница 20:00 Хорсенс 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2022/2023)
17 тур
13 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 3:3 Оденсе
6 тур
22 августа, понедельник 20:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
10 тур
24 мая, понедельник 15:00 Оденсе 4:0 Хорсенс
1 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
17 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
7 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф за место в ЛЕ (2019/2020)

26 июля, воскресенье 15:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:00 Хорсенс 2:1 Оденсе
12 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Оденсе 3:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:2 Оденсе
10 тур
24 сентября, понедельник 20:00 Оденсе 4:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
3 тур
29 июля, суббота 17:00 Оденсе 1:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
5 тур
28 апреля, пятница 19:00 Оденсе 2:1 Хорсенс
1 тур
31 марта, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Хорсенс 1:1 Оденсе
7 тур
28 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Оденсе 2:0 Хорсенс
22 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:0 Оденсе
10 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Оденсе 0:1 Хорсенс
16 тур
19 ноября, суббота 20:00 Хорсенс 0:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, понедельник 21:00 Хорсенс 4:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 20:00 Оденсе 3:3 Хорсенс
20 тур
7 марта, понедельник 21:00 Хорсенс 2:1 Оденсе
3 тур
2 августа, понедельник 21:00 Хорсенс 1:0 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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