Оденсе - Хорсенс

|5 тур
|28 апреля, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:2
|Оденсе
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|3:3
|Оденсе
|6 тур
|22 августа, понедельник
|20:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|10 тур
|24 мая, понедельник
|15:00
|Оденсе
|4:0
|Хорсенс
|1 тур
|4 апреля, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|1:1
|Оденсе
|17 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:0
|Оденсе
|7 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|2:1
|Оденсе
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:0
|Хорсенс
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:2
|Оденсе
|10 тур
|24 сентября, понедельник
|20:00
|Оденсе
|4:0
|Хорсенс
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:0
|Оденсе
|3 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Оденсе
|1:0
|Хорсенс
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Хорсенс
|1:1
|Оденсе
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|0:1
|Хорсенс
|25 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Хорсенс
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|2:0
|Оденсе
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|2:2
|Оденсе
|24 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Оденсе
|0:1
|Хорсенс
|16 тур
|19 ноября, суббота
|20:00
|Хорсенс
|0:1
|Оденсе
|9 тур
|19 сентября, понедельник
|21:00
|Хорсенс
|4:3
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24