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Хорсенс - Силькеборг

19.05.2023, Пятница, 20:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 8 тур Хорсенс - Силькеборг
Дания. Суперлига (2022/2023), группа B
2 тур
11 апреля, вторник 19:30 Силькеборг 1:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2022/2023)
14 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Хорсенс 3:2 Силькеборг
11 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 18:00 Хорсенс 2:1 Силькеборг
2 тур
21 июля, воскресенье 13:00 Силькеборг 0:3 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
3 ноября, пятница 22:15 Силькеборг 2:2 Хорсенс
4 тур
4 августа, пятница 20:00 Хорсенс 1:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
18 февраля, суббота 18:00 Силькеборг 1:0 Хорсенс
5 тур
13 августа, суббота 17:00 Хорсенс 3:3 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
13 мая, понедельник 21:00 Хорсенс 2:0 Силькеборг
12 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
2 тур
20 июля, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
6 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 0:1 Хорсенс
14 тур
29 октября, суббота 19:00 Хорсенс 1:1 Силькеборг
10 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Хорсенс 1:2 Силькеборг
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Силькеборг 2:1 Хорсенс
5 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Хорсенс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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