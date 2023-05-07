Люнгбю - Мидтьюлланд

|2 тур
|10 апреля, понедельник
|15:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Люнгбю
|2 тур
|10 апреля, понедельник
|15:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Люнгбю
|21 тур
|12 марта, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Люнгбю
|4 тур
|5 августа, пятница
|21:00
|Люнгбю
|3:3
|Мидтьюлланд
|19 тур
|4 марта, четверг
|20:00
|Люнгбю
|2:0
|Мидтьюлланд
|2 тур
|19 сентября, суббота
|16:30
|Мидтьюлланд
|1:0
|Люнгбю
|21 тур
|17 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Люнгбю
|9 тур
|15 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:3
|Мидтьюлланд
|14 тур
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:3
|Люнгбю
|3 тур
|16 апреля, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|24 тур
|3 марта, пятница
|22:15
|Мидтьюлланд
|1:1
|Люнгбю
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:2
|Мидтьюлланд
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Люнгбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Люнгбю
|23 тур
|4 апреля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:4
|Люнгбю
|19 тур
|6 декабря, понедельник
|21:00
|Люнгбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|11 тур
|2 октября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24