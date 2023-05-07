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Люнгбю - Мидтьюлланд

07.05.2023, Воскресенье, 15:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 6 тур Люнгбю - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2022/2023), группа B
2 тур
10 апреля, понедельник 15:00 Мидтьюлланд 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
21 тур
12 марта, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:3 Люнгбю
4 тур
5 августа, пятница 21:00 Люнгбю 3:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
4 марта, четверг 20:00 Люнгбю 2:0 Мидтьюлланд
2 тур
19 сентября, суббота 16:30 Мидтьюлланд 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
17 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:0 Люнгбю
9 тур
15 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:2 Мидтьюлланд
7 тур
27 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Люнгбю
3 тур
16 апреля, воскресенье 17:00 Люнгбю 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
3 марта, пятница 22:15 Мидтьюлланд 1:1 Люнгбю
12 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:2 Мидтьюлланд
19 тур
4 марта, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:2 Люнгбю
4 тур
7 августа, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
4 апреля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 4:4 Люнгбю
19 тур
6 декабря, понедельник 21:00 Люнгбю 1:0 Мидтьюлланд
11 тур
2 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:2 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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