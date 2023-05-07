Ольборг - Хорсенс

|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|0:4
|Ольборг
|12 тур
|10 октября, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|0:0
|Хорсенс
|8 тур
|16 мая, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|5 тур
|25 апреля, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|1:0
|Ольборг
|19 тур
|3 марта, среда
|20:00
|Хорсенс
|2:1
|Ольборг
|2 тур
|21 сентября, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Хорсенс
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|4:0
|Хорсенс
|7 тур
|26 августа, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:5
|Ольборг
|19 тур
|9 декабря, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|2:4
|Хорсенс
|6 тур
|20 августа, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|7 тур
|4 мая, пятница
|20:00
|Хорсенс
|2:1
|Ольборг
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|24 тур
|5 марта, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|6 тур
|18 августа, пятница
|19:00
|Хорсенс
|0:0
|Ольборг
|21 тур
|9 декабря, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:0
|Ольборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:1
|Хорсенс
|24 тур
|28 марта, четверг
|18:00
|Хорсенс
|2:2
|Ольборг
|17 тур
|18 ноября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|1:4
|Ольборг
|23 тур
|31 марта, суббота
|19:00
|Хорсенс
|1:0
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Ольборг
|2:0
|Хорсенс
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:05
|Хорсенс
|3:3
|Ольборг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24