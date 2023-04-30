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Ольборг - Люнгбю

30.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 5 тур Ольборг - Люнгбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
13 тур
14 октября, пятница 20:00 Люнгбю 0:2 Ольборг
9 тур
11 сентября, воскресенье 15:00 Ольборг 1:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
6 тур
30 апреля, пятница 19:05 Ольборг 4:0 Люнгбю
2 тур
12 апреля, понедельник 20:00 Люнгбю 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2020/2021)
12 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Ольборг 3:2 Люнгбю
1 тур
13 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 16:00 Ольборг 3:0 Люнгбю
1 тур
14 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
2 декабря, суббота 18:00 Люнгбю 1:2 Ольборг
10 тур
24 сентября, воскресенье 15:00 Ольборг 3:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
5 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 1:0 Люнгбю
9 тур
19 сентября, понедельник 20:00 Люнгбю 1:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 16:00 Люнгбю 3:2 Ольборг
20 тур
11 марта, воскресенье 17:00 Ольборг 1:0 Люнгбю
10 тур
26 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 1:2 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 мая, пятница 21:00 Ольборг 2:1 Люнгбю
22 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:2 Ольборг
1 тур
19 июля, понедельник 21:00 Люнгбю 2:4 Ольборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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