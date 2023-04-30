Ольборг - Люнгбю

|13 тур
|14 октября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:2
|Ольборг
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:1
|Люнгбю
|13 тур
|14 октября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:2
|Ольборг
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:1
|Люнгбю
|6 тур
|30 апреля, пятница
|19:05
|Ольборг
|4:0
|Люнгбю
|2 тур
|12 апреля, понедельник
|20:00
|Люнгбю
|2:2
|Ольборг
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|3:2
|Люнгбю
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:0
|Ольборг
|24 тур
|8 марта, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|3:0
|Люнгбю
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:0
|Ольборг
|18 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Люнгбю
|1:2
|Ольборг
|10 тур
|24 сентября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|3:1
|Люнгбю
|20 тур
|5 декабря, понедельник
|22:00
|Ольборг
|1:0
|Люнгбю
|9 тур
|19 сентября, понедельник
|20:00
|Люнгбю
|1:0
|Ольборг
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|3:2
|Ольборг
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Люнгбю
|10 тур
|26 сентября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:2
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24