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Оденсе - Люнгбю

24.04.2023, Понедельник, 20:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 4 тур Оденсе - Люнгбю
Дания. Суперлига (2022/2023)
14 тур
21 октября, пятница 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
10 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Люнгбю 0:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
9 тур
20 мая, четверг 19:00 Люнгбю 1:2 Оденсе
5 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 февраля, среда 20:00 Оденсе 0:1 Люнгбю
6 тур
23 октября, пятница 20:00 Люнгбю 0:3 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
4 тур
29 июня, понедельник 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
1 тур
22 июня, понедельник 20:00 Люнгбю 1:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Люнгбю 4:3 Оденсе
2 тур
22 июля, понедельник 20:00 Оденсе 4:1 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
5 тур
22 апреля, воскресенье 15:00 Оденсе 3:0 Люнгбю
2 тур
7 апреля, суббота 17:00 Люнгбю 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
28 февраля, среда 20:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
13 тур
22 октября, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Люнгбю
2 тур
24 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 4:0 Люнгбю
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:0 Оденсе
6 тур
20 августа, суббота 19:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Люнгбю 2:0 Оденсе
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Оденсе 2:0 Люнгбю
10 тур
27 сентября, понедельник 21:00 Оденсе 3:1 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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