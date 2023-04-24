Оденсе - Люнгбю

|14 тур
|21 октября, пятница
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Оденсе
|14 тур
|21 октября, пятница
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|0:2
|Оденсе
|4 тур
|29 июня, понедельник
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|1 тур
|22 июня, понедельник
|20:00
|Люнгбю
|1:2
|Оденсе
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|4:3
|Оденсе
|2 тур
|22 июля, понедельник
|20:00
|Оденсе
|4:1
|Люнгбю
|5 тур
|22 апреля, воскресенье
|15:00
|Оденсе
|3:0
|Люнгбю
|2 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Люнгбю
|2:2
|Оденсе
|23 тур
|28 февраля, среда
|20:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|13 тур
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:1
|Оденсе
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Оденсе
|1:2
|Люнгбю
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:2
|Оденсе
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|4:0
|Люнгбю
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|1:0
|Оденсе
|6 тур
|20 августа, суббота
|19:00
|Оденсе
|3:1
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24