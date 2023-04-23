Хорсенс - Мидтьюлланд

|13 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:3
|Мидтьюлланд
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Хорсенс
|5 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Хорсенс
|3:3
|Мидтьюлланд
|16 тур
|14 февраля, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|2:2
|Мидтьюлланд
|25 тур
|1 июня, понедельник
|17:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Хорсенс
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|20 тур
|16 декабря, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:3
|Мидтьюлланд
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Хорсенс
|10 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|1 тур
|3 апреля, вторник
|19:00
|Хорсенс
|0:1
|Мидтьюлланд
|20 тур
|9 февраля, пятница
|21:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|13 тур
|20 октября, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|4:2
|Хорсенс
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:5
|Мидтьюлланд
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хорсенс
|27 тур
|13 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хорсенс
|20 тур
|9 декабря, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|27 июля, пятница
|20:30
|Хорсенс
|2:2
|Мидтьюлланд
|31 тур
|12 мая, суббота
|16:00
|Хорсенс
|2:1
|Мидтьюлланд
|20 тур
|12 марта, понедельник
|22:00
|Мидтьюлланд
|4:1
|Хорсенс
|11 тур
|3 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|26 тур
|21 апреля, четверг
|18:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24