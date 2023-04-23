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Хорсенс - Мидтьюлланд

23.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 4 тур Хорсенс - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Хорсенс
5 тур
12 августа, пятница 20:00 Хорсенс 3:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
16 тур
14 февраля, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
4 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Хорсенс 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
25 тур
1 июня, понедельник 17:00 Мидтьюлланд 0:1 Хорсенс
5 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
16 декабря, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:3 Мидтьюлланд
5 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
10 тур
21 мая, понедельник 19:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
1 тур
3 апреля, вторник 19:00 Хорсенс 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
9 февраля, пятница 21:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
13 тур
20 октября, пятница 20:00 Мидтьюлланд 4:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:5 Мидтьюлланд
11 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
13 апреля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 5:2 Хорсенс
20 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
3 тур
27 июля, пятница 20:30 Хорсенс 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
12 мая, суббота 16:00 Хорсенс 2:1 Мидтьюлланд
20 тур
12 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 4:1 Хорсенс
11 тур
3 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Хорсенс
14 тур
31 октября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:2 Мидтьюлланд
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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