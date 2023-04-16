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Оденсе - Силькеборг

16.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Дания. Суперлига, 3 тур Оденсе - Силькеборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
7 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2021/2022)
13 тур
24 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
6 тур
8 июля, среда 21:00 Оденсе 1:3 Силькеборг
1 тур
15 июня, понедельник 20:00 Силькеборг 6:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
9 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Силькеборг 0:3 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
10 декабря, воскресенье 14:00 Оденсе 1:2 Силькеборг
9 тур
15 сентября, пятница 19:00 Силькеборг 1:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 16 мая, вторник 19:00 Силькеборг 2:1 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 13 мая, суббота 17:00 Оденсе 3:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
28 октября, пятница 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
1 тур
15 июля, пятница 21:15 Оденсе 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
30 тур
20 мая, среда 19:00 Оденсе 1:1 Силькеборг
16 тур
29 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
10 тур
4 октября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Оденсе 3:3 Силькеборг
18 тур
24 ноября, суббота 20:00 Силькеборг 0:2 Оденсе
4 тур
3 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
30 апреля, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
19 тур
5 марта, понедельник 22:00 Оденсе 2:2 Силькеборг
8 тур
10 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 0:0 Силькеборг
22 тур
19 марта, суббота 19:00 Силькеборг 1:1 Оденсе
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
24 апреля, суббота 19:00 Оденсе 1:0 Силькеборг
15 тур
7 ноября, суббота 19:00 Силькеборг 0:1 Оденсе
7 тур
31 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 3:1 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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