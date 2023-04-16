Оденсе - Силькеборг

|12 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Оденсе
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:2
|Оденсе
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|6 тур
|8 июля, среда
|21:00
|Оденсе
|1:3
|Силькеборг
|1 тур
|15 июня, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|6:0
|Оденсе
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|16:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|9 тур
|16 сентября, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:3
|Оденсе
|19 тур
|10 декабря, воскресенье
|14:00
|Оденсе
|1:2
|Силькеборг
|9 тур
|15 сентября, пятница
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Оденсе
|1/4 финала
ответный матч
|16 мая, вторник
|19:00
|Силькеборг
|2:1
|Оденсе
|1/4 финала
первый матч
|13 мая, суббота
|17:00
|Оденсе
|3:1
|Силькеборг
|15 тур
|28 октября, пятница
|19:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, пятница
|21:15
|Оденсе
|0:0
|Силькеборг
|30 тур
|20 мая, среда
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Силькеборг
|16 тур
|29 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|10 тур
|4 октября, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:0
|Силькеборг
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Оденсе
|3:3
|Силькеборг
|18 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Оденсе
|4 тур
|3 августа, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|28 тур
|30 апреля, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|19 тур
|5 марта, понедельник
|22:00
|Оденсе
|2:2
|Силькеборг
|8 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Оденсе
|29 тур
|8 мая, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|0:0
|Силькеборг
|22 тур
|19 марта, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:1
|Оденсе
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:1
|Оденсе
|29 тур
|24 апреля, суббота
|19:00
|Оденсе
|1:0
|Силькеборг
|15 тур
|7 ноября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:1
|Оденсе
|7 тур
|31 августа, понедельник
|21:00
|Силькеборг
|3:1
|Оденсе
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24