Люнгбю - Хорсенс

|22 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|2 тур
|25 июля, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Люнгбю
|22 тур
|19 марта, воскресенье
|17:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|2 тур
|25 июля, понедельник
|20:00
|Хорсенс
|1:0
|Люнгбю
|7 тур
|9 мая, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|3:4
|Хорсенс
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|1:3
|Люнгбю
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|1:2
|Люнгбю
|9 тур
|20 ноября, пятница
|21:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:1
|Хорсенс
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|2:1
|Люнгбю
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|13:00
|Хорсенс
|4:1
|Люнгбю
|17 тур
|18 ноября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:1
|Хорсенс
|6 тур
|19 августа, пятница
|21:15
|Хорсенс
|2:1
|Люнгбю
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|18:00
|Хорсенс
|0:0
|Люнгбю
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|1:2
|Хорсенс
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24