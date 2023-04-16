Введите ваш ник на сайте

Люнгбю - Хорсенс

16.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 3 тур Люнгбю - Хорсенс
Дания. Суперлига (2022/2023)
22 тур
19 марта, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
2 тур
25 июля, понедельник 20:00 Хорсенс 1:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
9 мая, воскресенье 15:00 Люнгбю 3:4 Хорсенс
3 тур
18 апреля, воскресенье 15:00 Хорсенс 1:3 Люнгбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Хорсенс 1:2 Люнгбю
9 тур
20 ноября, пятница 21:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:1 Хорсенс
8 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Хорсенс 2:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
2 тур
23 июля, воскресенье 13:00 Хорсенс 4:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 20:00 Люнгбю 0:1 Хорсенс
6 тур
19 августа, пятница 21:15 Хорсенс 2:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 18:00 Хорсенс 0:0 Люнгбю
18 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Люнгбю 1:2 Хорсенс
5 тур
14 августа, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Хорсенс 2:0 Люнгбю
13 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Хорсенс
2 тур
25 июля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:0 Хорсенс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
...
  • Читайте нас: 