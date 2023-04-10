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Ольборг - Оденсе

10.04.2023, Понедельник, 15:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 2 тур Ольборг - Оденсе
Дания. Суперлига (2022/2023)
21 тур
10 марта, пятница 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
11 тур
30 сентября, пятница 20:00 Ольборг 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2021/2022)
21 тур
14 марта, понедельник 21:00 Оденсе 2:3 Ольборг
9 тур
17 сентября, пятница 20:00 Ольборг 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
7 мая, пятница 20:00 Оденсе 1:0 Ольборг
4 тур
21 апреля, среда 19:00 Ольборг 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Ольборг 0:2 Оденсе
11 тур
4 декабря, пятница 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
19 тур
9 декабря, понедельник 21:00 Оденсе 0:0 Ольборг
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
14 декабря, пятница 21:00 Оденсе 1:2 Ольборг
11 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Ольборг 0:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Оденсе
4 тур
6 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
6 марта, понедельник 21:00 Оденсе 4:0 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 20:00 Ольборг 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:2 Ольборг
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Ольборг 0:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Ольборг 5:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
15 мая, пятница 19:30 Ольборг 0:2 Оденсе
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
3 тур
2 августа, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
26 апреля, суббота 19:00 Оденсе 2:3 Ольборг
14 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
4 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 21:00 Оденсе 3:4 Ольборг
20 тур
6 марта, среда 21:30 Ольборг 2:2 Оденсе
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Оденсе 1:2 Ольборг
13 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Оденсе
5 тур
13 августа, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Оденсе
19 тур
4 декабря, суббота 19:00 Оденсе 6:0 Ольборг
11 тур
4 октября, понедельник 21:00 Ольборг 1:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Ольборг
11 тур
5 октября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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