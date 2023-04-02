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Хорсенс - Ольборг

02.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 1 тур Хорсенс - Ольборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
12 тур
10 октября, понедельник 20:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа B
8 тур
16 мая, воскресенье 15:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
5 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
3 марта, среда 20:00 Хорсенс 2:1 Ольборг
2 тур
21 сентября, понедельник 20:00 Ольборг 1:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Ольборг 4:0 Хорсенс
7 тур
26 августа, понедельник 20:00 Хорсенс 0:5 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
9 декабря, воскресенье 16:00 Ольборг 2:4 Хорсенс
6 тур
20 августа, понедельник 20:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
7 тур
4 мая, пятница 20:00 Хорсенс 2:1 Ольборг
3 тур
15 апреля, воскресенье 15:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
6 тур
18 августа, пятница 19:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
9 декабря, пятница 20:00 Хорсенс 3:0 Ольборг
1 тур
17 июля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 18:00 Хорсенс 2:2 Ольборг
17 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
5 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Хорсенс 1:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
31 марта, суббота 19:00 Хорсенс 1:0 Ольборг
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Ольборг 2:0 Хорсенс
4 тур
6 августа, суббота 21:05 Хорсенс 3:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
18 тур
29 ноября, понедельник 21:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
8 тур
12 сентября, воскресенье 16:00 Ольборг 2:3 Хорсенс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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