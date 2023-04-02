Люнгбю - Силькеборг

|17 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Силькеборг
|0:2
|Люнгбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:2
|Силькеборг
|17 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Силькеборг
|0:2
|Люнгбю
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:2
|Силькеборг
|5 тур
|4 июля, суббота
|15:30
|Силькеборг
|2:0
|Люнгбю
|2 тур
|18 июня, четверг
|19:00
|Люнгбю
|0:0
|Силькеборг
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:0
|Силькеборг
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:3
|Люнгбю
|21 тур
|17 февраля, суббота
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Люнгбю
|1 тур
|16 июля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|2:1
|Силькеборг
|21 тур
|10 декабря, суббота
|18:00
|Люнгбю
|1:1
|Силькеборг
|4 тур
|5 августа, пятница
|21:15
|Силькеборг
|0:4
|Люнгбю
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|3:0
|Люнгбю
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|2:3
|Силькеборг
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|0:2
|Силькеборг
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Силькеборг
|0:1
|Люнгбю
|12 тур
|17 октября, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:1
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|2:2
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|30
|12
|11
|7
|48:34
|+14
|47
|2.
|Оденсе
|31
|12
|10
|9
|45:49
|-4
|46
|3.
|Силькеборг
|30
|10
|7
|13
|40:46
|-6
|37
|4.
|Ольборг
|30
|6
|9
|15
|33:42
|-9
|27
|5.
|Хорсенс
|31
|7
|6
|18
|33:58
|-25
|27
|6.
|Люнгбю
|30
|5
|9
|16
|28:48
|-20
|24