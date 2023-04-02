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Люнгбю - Силькеборг

02.04.2023, Воскресенье, 15:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 1 тур Люнгбю - Силькеборг
Дания. Суперлига (2022/2023)
17 тур
12 ноября, суббота 18:00 Силькеборг 0:2 Люнгбю
1 тур
17 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
5 тур
4 июля, суббота 15:30 Силькеборг 2:0 Люнгбю
2 тур
18 июня, четверг 19:00 Люнгбю 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:0 Силькеборг
10 тур
22 сентября, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:3 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
17 февраля, суббота 18:00 Силькеборг 1:1 Люнгбю
1 тур
16 июля, воскресенье 15:00 Люнгбю 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
10 декабря, суббота 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
4 тур
5 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:4 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 3:0 Люнгбю
12 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Люнгбю 2:3 Силькеборг
9 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Силькеборг 0:1 Люнгбю
12 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:1 Силькеборг
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Силькеборг 2:2 Люнгбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 30 12 11 7 48:34 +14 47
2. Оденсе 31 12 10 9 45:49 -4 46
3. Силькеборг 30 10 7 13 40:46 -6 37
4. Ольборг 30 6 9 15 33:42 -9 27
5. Хорсенс 31 7 6 18 33:58 -25 27
6. Люнгбю 30 5 9 16 28:48 -20 24
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