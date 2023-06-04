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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 04 июня 2023
Орхус
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
3 : 3
Завершен
Брондбю
74'
Й. Дуин
81'
П. Мортенсен (П)
85'
Й. Дуин
11'
О. Омойджуанфо
38'
Й. Радошевич
67'
М. Квистгарден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Брондбю
90'
+7
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
Желтая карточка
Й. Дуин
86'
ГОЛ! 3:3!
Й. Дуин
Пас отдал
Ф. Тингагер
85'
85'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
М. Квистгарден
84'
Желтая карточка
Н. Валлис
ГОЛ с пенальти! 2:3!
П. Мортенсен
81'
79'
Красная карточка
К. Менса
ГОЛ! 1:3!
Й. Дуин
Пас отдал
Ф. Беймо
74'
Замена
Й. Дуин
️️️️
М. Дуэлунн
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
М. Квистгарден
Пас отдал
М. Греве
63'
Замена
М. Греве
️️️️
Х. Эвьен
62'
Замена
Д. Васс
️️️️
Р. Лауритсен
52'
Желтая карточка
Р. Лауритсен
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
П. Бьюр
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Й. Радошевич
Красная карточка
К. Якоб
37'
23'
Замена
Ф. Винтер
️️️️
К. Тшиемб
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Квистгарден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Хансен
14
Мельгор
5
Тингагер
31
Биссек
21
Бьюр
2
Беймо
23
Андерсон
10
Дуэлунн
17
Якоб
11
Линкс
9
Мортенсен
3-2-2-1-2
1
Хермансен
5
Лауритсен
5
Тшиемб
15
Риверос
14
Менса
32
Алвес
26
Эвьен
5
Радошевич
7
Валлис
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
21
Бьюр
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Бьюр
10
Дуэлунн
9
Дуин
9
Дуин
10
Дуэлунн
5
Тшиемб
3
Винтер
3
Винтер
5
Тшиемб
30
Квистгарден
28
Себулонсен
28
Себулонсен
30
Квистгарден
5
Лауритсен
10
Васс
10
Васс
5
Лауритсен
26
Эвьен
17
Греве
17
Греве
26
Эвьен
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Томас Миккельсен
ВР
8
Джо Белл
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
8
Джо Белл
ОП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Орхус - Брондбю
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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