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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Виборг
Нордшелланд - Виборг: обзор матча 04 июня 2023
Нордшелланд
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, группа A, 10 тур
0 : 0
Завершен
Виборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Виборг
Замена
К. Хардер
️️️️
М. Диоманде
87'
83'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
М. Сендергор
82'
Замена
С. Бергер
️️️️
Э. Ахури
Замена
Р. Асконе
️️️️
М. Бидструп
78'
74'
Замена
Паулинью
️️️️
А. Джатта
69'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Р. Жуниор
Замена
Л. Кулибали
️️️️
И. Осман
62'
Замена
М. Хансен
️️️️
Б. Нигрен
62'
Замена
М. Доржель
️️️️
Д. Свенссон
46'
Желтая карточка
И. Осман
37'
Желтая карточка
А. Нагало
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
4-3-2-1
13
Хансен
24
Свенссон
4
Хансен
39
Нагало
2
Вилладсен
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
7
Нуама
8
Нигрен
15
Осман
3-4-1-2
1
Лунд
24
Аньембе
23
Бундгор
3
Гаеи
8
Леманс
6
Бонде
28
Вестергор
6
Сендергор
99
Ахури
20
Джатта
96
Жуниор
15
Осман
28
Кулибали
28
Кулибали
15
Осман
24
Свенссон
20
Доржель
20
Доржель
24
Свенссон
2
Бидструп
27
Асконе
27
Асконе
2
Бидструп
8
Нигрен
9
Хансен
9
Хансен
8
Нигрен
10
Диоманде
40
Хардер
40
Хардер
10
Диоманде
96
Жуниор
8
Замбурек
8
Замбурек
96
Жуниор
99
Ахури
14
Бергер
14
Бергер
99
Ахури
6
Сендергор
22
Мортимер
22
Мортимер
6
Сендергор
20
Джатта
9
Паулинью
9
Паулинью
20
Джатта
Остались в запасе
Нордшелланд
Виборг
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Нордшелланд - Виборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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