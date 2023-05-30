Рандерс - Орхус

|1 тур
|3 апреля, понедельник
|20:00
|Орхус
|1:1
|Рандерс
|21 тур
|13 марта, понедельник
|21:00
|Рандерс
|1:2
|Орхус
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|15:00
|Орхус
|0:0
|Рандерс
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:0
|Орхус
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|15:00
|Орхус
|1:2
|Рандерс
|21 тур
|15 марта, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Рандерс
|2 тур
|20 сентября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:1
|Орхус
|21 тур
|28 мая, четверг
|20:00
|Орхус
|1:1
|Рандерс
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:0
|Орхус
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:30
|Орхус
|0:2
|Рандерс
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|0:0
|Орхус
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|1:0
|Орхус
|8 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Орхус
|1:4
|Рандерс
|25 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Орхус
|0:2
|Рандерс
|15 тур
|6 ноября, пятница
|22:30
|Рандерс
|4:1
|Орхус
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|14:30
|Орхус
|3:2
|Рандерс
|25 тур
|4 апреля, пятница
|20:30
|Орхус
|0:1
|Рандерс
|22 тур
|17 марта, понедельник
|22:00
|Рандерс
|1:3
|Орхус
|11 тур
|5 октября, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:2
|Орхус
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|1:0
|Орхус
|13 тур
|22 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Рандерс
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:1
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|30
|17
|4
|9
|58:33
|+25
|55
|2.
|Нордшелланд
|30
|15
|9
|6
|49:30
|+19
|54
|3.
|Виборг
|30
|14
|8
|8
|43:33
|+10
|50
|4.
|Орхус
|30
|13
|8
|9
|36:27
|+9
|47
|5.
|Рандерс
|30
|10
|10
|10
|38:43
|-5
|40
|6.
|Брондбю
|30
|11
|7
|12
|40:48
|-8
|40